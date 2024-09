Irmã de Deolane expõe que está com raiva de alguém e fãs apontam quem

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, usou as redes sociais nesta quarta-feira (25) para criticar um influenciador que teria debochado da prisão de sua irmã. Sem citar nomes, a influenciadora soltou o verbo e internautas logo apontaram quem seria o famoso.

No vídeo compartilhado no Instagram, Dayanne disse: "Tem uma pessoa que eu estou com tanta vontade de falar mal porque ela foi tão nojenta... tanto absurdo que existe por aí, mas eu não vou falar não. Ficou debochando, [aquele] cabeçudo, seboso".

Além disso, a irmã de Deolane compartilhou um texto onde diz: "A única coisa que sei é que a internet é suja, as pessoas só gostam do que convém a elas! E o pior: você tem que ficar calada, porque se você fala, você é 'biscoiteira', se você se defende é barraqueira, o povo zomba, tira graça do pesadelo que você tá vivendo e você é obrigada a ver e ouvir em silêncio".

No desabafo, Dayane ainda pontua: "Tem pessoas que só consigo sentir repulsa e outras nem isso! Lealdade é para poucos e agora sabemos quais, espero só que dessa vez todos abram os olhos, porque eu já sabia quem era quem! Por fim, quero viver em paz com a minha família, até porque o resto sempre será resto!".

No entanto, internautas apontaram que o influenciador em questão seria o Álvaro. Isso porque ele participou de uma entrevista com a Blogueirinha recentemente, onde debochou por diversas vezes da prisão de Deolane Bezerra. Os dois eram amigos.