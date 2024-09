Vídeos de Raquel Brito pregando em igreja viralizam na web

Raquel Brito gerou burburinhos na web mais uma vez, enquanto está confinada no reality 'A Fazenda'. Ocorre que agora, internautas resgataram vídeos antigos onde a irmã de Davi Brito aparece pregando em uma igreja evangélica.

As imagens foram resgatadas de um canal no Youtube, onde a peoa compartilhava mensagens religiosas em 2017. Um dos temas dos vídeos publicados por Raquel é: "Deus vai te exaltar aonde você é humilhado".

Além disso, em outras pregações feitas pela peoa, ela surge sempre com roupas mais discretas, como saia abaixo do joelho e blusa mais comprida. Vale ressaltar que Davi Brito, campeão do 'BBB 24' também pregava e orava pelos fiéis da igreja.

No entanto, a participação da irmã do ex-BBB tem dado o que falar. Ela já virou assunto após ser acusada de tentar se fazer de vítima e adotar a mesma estratégia de Davi Brito para conseguir vencer o reality show.

Contudo, uma outra situação tem deixado o nome de Raquel em alta. Ocorre que a peoa tem sido flagrada constantemente com coceiras na região íntima. Como se não bastasse, a baiana não parece se inibir quando se sente incomodada e coça a genitália na frente dos outros participantes.