Antonio Fagundes diz o que acha da escalação de influenciadores em novelas

Antonio Fagundes abriu o jogo e opinou sobre a participação de influenciadores em novelas. Durante entrevista ao programa Roda Viva, o ator criticou emissoras que escalam profissionais sem experiência para papéis de destaque.

No desabafo, o artista disse: Na minha época não era um influenciadores, eram modelos, né? E surgiu o preconceito contra os modelos. Depois surgiu um preconceito contra os BBB's, né? Agora, o preconceito contra o influencer".

Em seguida, Fagundes acrescentou: "Eu, honestamente, eu digo a você, eu não tenho o menor problema com isso. Até porque o Paulo Autran era advogado. Então, a gente não pode ter preconceito. A gente tem que deixar o mercado resolver. E o mercado vai resolver".

Contudo, Fagundes ainda disse: "Se o influenciador for bom, ele vai continuar como ator. Se o influenciador não for bom, volta a ser influenciado". No entanto, o comunicador questiona o ator: "A questão é que o que se critica muito hoje é a escalação de influenciadores para papéis de destaque".

O artista então rebateu, sem muitas delongas e opinou: "Mas aí, se uma empresa é burra o suficiente para dar o papel de destaque para uma pessoa que não tem experiência, ela que pague por isso".