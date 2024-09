Raquel Brito fala em suspeita de gravidez e pede teste à produção

Raquel Brito chamou a atenção dos peões e de internautas, após revelar que acredita que possa estar grávida. A irmã de Davi Brito, que está confinada no reality "A Fazenda 16", passou mal e mostrou o desejo de fazer um teste de gravidez.

Após se sentir enjoada, Raquel disse: "Vou até pedir um teste ali no closet". No entanto, Suelen Gervasio alertou: "Amiga, esse teste demora para aparecer". Em seguida, a irmã de Davi Brito foi atendida longe das câmeras pela equipe médica do reality.

Em seguida, Flor Crus questionou: "Você tomou remédio agora? Só mediu a pressão?". No entanto, Raquel Brito disse que não podia falar muita coisa sobre o atendimento médico para evitar uma punição do programa.

A irmã de Davi então explicou: "Não. Fizeram aquele negócio lá. É porque não pode falar. Tô esperando. Se eu desmaiar aqui". Suelen então brincou: "Eu cuido, Cleitinho, se quiser eu cuido. Eu tô ótima pra cuidar de criança". Raquel tem um namorado fora do reality que se chama Cleiton.

Por fim, a peoa revelou aos outros confinados que não fazia uso de nenhum método contraceptivo. "Tacar dentro não engravida nada. Sempre taquei dentro. Desde que perdi minha virgindade, nunca tomei remédio, nunca teve nada". "Eu oro e acredito. É porque é mais gostoso".

