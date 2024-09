Teoria sobre morte de Michael Jackson estar ligada ao caso Diddy intriga web

Após Diddy ser preso, em 16 de setembro deste ano, sob acusações de tráfico sexual, extorsão, conspiração e transporte para fins de prostituição, diversas teorias estão sendo criadas na internet que apontam o possível envolvimento do cantor com a morte de outros artistas, como o Michael Jackson.

No entanto, uma delas é de que Diddy teria sido responsável pela morte de Michael e feito parecer um fim causado por oversode. Tudo começou, segundo a teoria, quando Mariah Carey era casada com o Tommy Mottola, dono da Sony Music, gravadora que cuidava da carreira de M.Jackson na época.

Contudo, o relacionamento de Mariah e Tommy era bem conturbado. O empresário era amigo pessoal de Diddy, eles tinham até mesmo negócios juntos. Já a cantora, era muito próxima a Michael e ao que tudo indica, confidencializava tudo sobre a vida.

Entretanto, em 2002, Michael acusou a Sony Music de reter os direitos sobre as músicas dele. Ele chegou a revelar publicamente que Tommy era um "demônio". Logo depois disso, o cantor virou alvo de notícias ao ser acusado de pedofilia. Posteriormente, foi inocentado, quando as crianças "abusadas" confessaram terem sido pagas para fazer as acusações.

Por fim, a teoria cita que Michael já sabia que estava sendo perseguido e antes de morrer deixou um áudio falando que estavam tentando matá-lo e que iriam tentar montar um cenário de overdose como causa da morte. Além disso, o chefe do hospital que recebeu Jackson na época, depois teria começado a trabalhar como segurança de Diddy.