Deolane abre detalhes de encontro com presas por canibalismo - (crédito: Reprodução Instagram/TV Globo)

Dentre os inúmeros convites e tentativas de contato da imprensa, Deolane Bezerra deu a prioridade ao amigo e jornalista Luiz Bacci. Ao apresentador da Record, a advogada contou que, durante o período que passou na Colônia Penal Feminina de Buíque, conheceu as famosas presas acusadas de canibalismo.

Durante a conversa, a famosa ainda destacou que passou o período detida em sala adaptada onde funciona o berçário do presídio em Pernambuco. Segundo a influenciadora, o pior momento enfrentado foi quando ocorreu a transferência para o local.

Na cadeia, a ex-A Fazenda também confirmou que chegou a ficar frente a frente com Isabel Cristina Pires da Silveira e Bruna Cristina Oliveira da Silva, mais conhecidas como as canibais de Garanhuns, duas dos responsáveis por cometer um crime macabro, que chocou o pais.

De acordo com a Justiça, Isabel e Bruna atraíam mulheres com promessas de uma vida melhor e, em seguida, as matavam. Partes dos corpos eram comidos e até transformados em empadas que eram vendidas nas ruas de Garanhuns.

O caso foi descoberto dias após o assassinato de uma das vítimas, Giselly Helena da Silva, de 31 anos, os réus utilizaram documentos e cartões de crédito da vítima para a realização de compras no comércio local. Foi isso o que levou a polícia até a casa onde os três moravam.