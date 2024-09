Leidy Elin aciona advogados após ser vítima de ataques na web

Leidy Elin usou as redes sociais para desabafar com os seguidores sobre seu tratamento contra a depressão. Desde que foi eliminada do "BBB 24", a trancista tem sido vítima de ataques na internet e até mesmo recebe mensagens racistas.

No entanto, a influnciadora decidiu não passar mais por isso sozinha. Ela acionou seu time jurídico para processar os internautas que estão a ameaçando e ofendendo. "A assessoria jurídica da influenciadora Leidy Elin vem por meio desta nota manifestar repúdio contra os ataques racistas que vêm ocorrendo nas redes sociais, notícias e páginas de entretenimento, desde a sua participação no reality show", diz a nota.

Em seguida, o texto acrescenta: "Informamos que as medidas judiciais já estão sendo tomadas nas esferas cível e criminal para que nenhum ato racista permaneça impune". O pronunciamento ainda cita o artigo do código penal que prevê esse tipo de crime.

Vale ressaltar que a ex-BBB chegou a gravar um vídeo essa semana mostrando como estava seu corpo durante o tratamento contra a depressão. "Bora fazer um tour pelo corpo? Vou falar para vocês como que nosso emocional impacta no nosso corpo, é muito louco isso. Nunca tive o corpo assim, estou gordinha, tô cheinha, viro para o lado e dobra", disse.

Além disso, Leidy Elin também fez um desabafo sobre o setembro amarelo. "Queria muito fazer um vídeo falando sobre setembro amarelo, mas não tenho forças para isso. Entrei em depressão e luto contra ela todos os dias. A depressão veio um mês depois que saí do programa. Nunca tive problemas psicológicos antes de entrar para o reality".