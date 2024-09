Popó dá cadeirada em lutador argentino após ele rasgar camisa do Brasil

Acelino Popó Freitas, tetracampeão mundial de boxe, e o argentino Jorge 'El Chino' Miranda, se desentenderam durante a coletiva de imprensa da 5ª edição do Fight Music Show (FMS), na última quinta-feira (26).



Os dois se provocaram durante a tradicional encarada e o argentino ameaçou rasgar a camisa da seleção brasileira. No entanto, a atitude de Jorge ‘El Chino’ fez com que Popó se descontrolasse.



Ocorre que após a provocação, Acelino Popó Freitas puxou uma cadeira e jogou contra o argentino, surpreendendo a todos. O clima entre os dois ficou ainda mais tenso e gerou expectativa para o FMS 5, que vai acontecer no dia 12 de outubro, em São Paulo. O vídeo foi divulgado pela jornalista Fabíola Reipert.



Vale ressaltar que essa será a primeira vez que Popó irá enfrentar um boxeador profissional. Nos combates anteriores, o tetracampeão mundial marcou vitória contra influenciadores ou lutador de MMA.



Por fim, Acelino Popó declarou: "Cada luta no FMS não é que seja fácil, as coisas se tornam fáceis quando a gente faz algo que é difícil, o nosso treinamento, a preparação e abdicação de muitas coisas". "Se essa luta minha for fácil, é porque eu treinei muito para isso".

