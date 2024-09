MC Ryan desativa redes sociais após vídeo agredindo ex-companheira viralizar

MC Ryan desativou as redes sociais, nesta sexta-feira (27), após um vídeo onde ele aparece agredindo a sua ex-namorada e mãe de sua filha, Giovanna Roque, viralizar. O cantor foi duramente criticado na internet após o episódio de violência e chegou a falar sobre o receio da imagem estragar sua carreira.

O flagrante foi divulgado pelo jornalista Leo Dias. Ryan inclusive declarou ao comunicador: "Sei que errei". "Isso vai acabar com a minha carreira. Mas sou filho de Deus e sei que errei! Naquele vídeo mostra um cara que eu não sou".

Ocorre que, nas imagens, é possível ver o momento em que o cantor aparece chutando a cabeça da mãe de sua filha. Logo depois, ele ameaça jogar uma mala em Giovanna. Um homem tenta impedir a ação, mas Ryan parece estar fora de controle.

As agressões aconteceram no dia 21 de abril, dentro de um closet. A jovem aparece inclusive sem blusa e apenas com um sutiã cobrindo o seio. Ela está no chão, enquanto o artista aparece de pé cometendo as agressões.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Isso não é um erro, é um crime mesmo". "Ele ainda vai culpar ela por ter sujado a carreira dele! Só quem já viveu um relacionamento abusivo sabe". "E sabe o que é pior? A impunidade! Artistas como o Ryan, muitas vezes, saem impunes, como se a fama fosse uma licença para cometer crimes".