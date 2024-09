Prisão de Diddy pode afetar lançamento de música de Anitta

Ao que parece, Anitta está em uma situação delicada. Isso porque a cantora gravou uma música que contém uma "participação" de Diddy e precisa decidir se irá lançar ou não o hit. O rapper foi preso sob acusações de tráfico sexual, extorsão, conspiração e transporte para fins de prostituição.



Tudo começou em março, quando a carioca lançou seu novo álbum “Funk Generation”. Na ocasião, a poderosa contou que a faixa “Girl Like Me” continha a participação da cantora norte-americana Chloe Bailey. No entanto, a faixa também tinha um sample de “I Need a Girl Pt.2”, do rapper.



Contudo, Diddy não teria autorizado ainda a utilização da música. Mesmo assim, Anitta não estava disposta a desistir do projeto e pensou em lançar uma versão "deluxe", ou até mesmo como single avulso.

Porém, após a prisão do rapper, tudo indica que Anitta deverá repensar se irá dar continuidade no lançamento. Pode ser que a cantora também decida simplesmente remover o sample da faixa, mas isso é o que precisaremos aguardar para descobrir.

Nas redes sociais, internautas comentaram: "Alguém se lembra que ela também já foi em uma dessas festas?" "Engraçado que agora nem quer lançar a música por conta de todo ocorrido, porém já participou das festinhas dele".