Bia Miranda assume nova gravidez e faz revelação

"Gente!" A influenciadora Bia Miranda está grávida mais uma vez. A ex-A Fazenda, assumiu nas redes sociais, no último domingo (29). Entretanto, a neta da Gretchen afirmou que não depende de homem para nada em sua vida.

Na web, Bia assumiu que foi irresponsável: "Gente calma, o mundo não vai acabar não! Deu positivo, acontece. Que bom que não dependo de homem para nada na minha vida. Graças a Deus. Agora o jeito é ter. Falta de responsabilidade isso eu admito. Agora eu quero que venha uma menina, aí eu fecho a fábrica", disse ela.

Vale ressaltar que, no mesmo dia, Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, surgiu em seu perfil do Instagram, em um motel com uma outro mulher na cama. Na legenda, o influenciador, afirmou que estava solteiro.

Na sequência, Bia mandou um recado: "Minha identidade está no carro dele. Agora tenho que esperar ele parar de transar para trazer minha identidade aqui, ou pelo menos mandar um carro com a minha identidade. Você tem 31 anos. É sério que o que você acha bonito é surtar, terminar sem explicar o que aconteceu e ir pro motel tirar foto. 'Sou o bonzão, tô comendo mulher'", desabafou a influenciadora.

Por fim, a ex-A Fazenda explicou o motivo do término: "Parece que ele tem personalidades, comigo ele não era assim, por isso eu defendia. Por isso eu comecei a namorar com ele. Eu via o que as pessoas falavam e ficava com dó. E falava para ele 'você é um menino bom'", finalizou.