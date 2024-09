Ex-companheira de MC Ryan se pronuncia sobre a agressão

Após vir à tona o vídeo onde MC Ryan aparece agredindo sua ex-companheiro, dentro de um closet, Giovanna Roque decidiu se pronunciar e saiu em defesa do pai de sua filha. A jovem pareceu abalada ao ter sua intimidade exposta.

Em um vídeo publicado na internet, Giovanna disse: "Gente, eu queria deixar bem claro para vocês que o Ryan não é essa pessoa ruim como vocês estão pensando. Ocorreu sim uma discussão no último término que a gente teve. O Ryan tinha aprontado e aí nesse dia eu perdi muito a cabeça, eu fiquei muito nervosa e eu quebrei o telefone dele, eu fui pra cima dele".

Logo seguida, ela acrescentou: "Ele ficou muito nervoso por conta dessas coisas e acabou vindo pra cima de mim também, porque ele também perdeu a cabeça. A gente deu abertura para o inimigo e isso nunca aconteceu antes. Infelizmente, algum maldito, que tenta prejudicar a gente há algum tempo, entrou nas câmeras da casa dele, tem noção disso? É uma perseguição absurda".

No entanto, ela continuou: "Eu tenho um propósito e eu acredito no propósito da família. Isso que vocês estão vendo foi uma única situação que uma pessoa muito suja mandou para uma página de fofoca para querer envergonhar nós dois, prejudicar a vida dele e me envergonhar"

Por fim, Giovanna revelou: "Tem pessoas me enxergando como coitada. Não, gente, eu não sou coitada. A gente realmente brigou, como qualquer outra pessoa. Vocês também têm a vida de vocês. Todo mundo tem a sua vida, todo mundo acontece de ter atrito, de ter confusões dentro de casa. A gente teve a nossa vida exposta, a nossa privacidade exposta".