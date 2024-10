Jenny Miranda reage à nova gravidez da filha Bia: "em choque"

A Jenny Miranda reagiu à novidade envolvendo a filha, no último final de semana. Após saber através das redes sociais, que Bia Miranda está grávida mais uma vez, a ex-filha da Gretchen desabafou. Vale ressaltar que, dessa vez, o papai é o influenciador Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto.

Entretanto, por meio de áudio, Jenny afirmou estar difícil de assimilar os novos acontecimentos: "O que eu tenho para dizer é que eu já cansei de tentar ajudar, e eu não quero mais meu nome envolvido em polêmicas. Eu estou em outra fase da minha vida, e como mãe e vó, novamente, está sendo difícil para mim assimilar tudo isso", contou ela.

E continuou: "Então, o que eu posso fazer agora é só desejar que ela e o bebê tenham muita felicidade e muita saúde, e sabedoria né", finalizou ela. Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações da beldade.

"Me desculpe pelas vezes que falei mal de você Jenny, o tempo te inocenta", comentou um usuário. "Ela conseguiu deixa a própria mãe sem palavras", opinou mais uma. "Tem gravidez nenhuma aí! puro marketing pra atrair gente", comentou outro.

Vale ressaltar que, Samuel Sant'Anna surgiu em seu perfil do Instagram, no último final de semana, em um motel com uma outra mulher na cama. Na legenda, o influenciador, afirmou que estava solteiro.