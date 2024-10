Zé Neto mostra cabeça toda costurada após grave acidente

O cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, sofreu um grave acidente, no último domingo (29). Em seu perfil do Instagram, o artista mostrou a cabeça toda costurada. Ele precisou levar 54 pontos entre a testa e a parte atrás da orelha.

Durante o acidente, Zé Neto estava no rancho do companheiro Cristiano, e andava na sua companhia de UTV em uma trilha quando passou por um buraco e caiu. De acordo com o boletim médico Zé Neto está "com o quadro clínico evoluindo satisfatoriamente".

Na ocasião, o sertanejo mostrou o curativo e o dreno que está puxando o sangue do hematoma na cabeça, ainda inchada, e tranquilizou os fãs: "Graças a Deus está tudo bem, foi só um susto para ficar mais esperto", disse ele.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o episódio: "Muitos dirão que não tem nada a ver. Mas, com certeza, o inimigo deve está revoltado", disse um usuário. "Coitado, esse homem tá passando tanta provação", comentou outro. "O cara tem literalmente 7 vidas", disse outro.

Vale lembrar que, no último mês, o sertanejo havia suspendido, pelo período de 90 dias, as apresentações musicais para focar no tratamento de sua saúde mental. Além disso, ele deu uma pausa nas publicações em suas redes sociais.