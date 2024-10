Motivo para Gusttavo Lima ter deixado o país às pressas vem à tona

O motivo para Gusttavo Lima ter deixado o Brasil às pressas veio à tona. O artista foi indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco após a apreensão de R$ 150 mil na sede da Balada Eventos e Produções, empresa de shows que pertence ao cantor em Goiânia.

De acordo com as informações divulgadas, no último domingo (29), pelo programa Fantástico, na Globo, 18 notas fiscais foram fracionadas, emitidas no mesmo dia para a Pix 365 (Vai de Bet), da qual ele é sócio. Vale ressaltar que, a empresa também faz parte das bets investigadas na operação.

Entretanto, a equipe do famoso confirmou que ele estaria em solo Norte-Americano, nos Estados Unidos com a família. Na ocasião, ele deixou o Brasil, no último domingo (29), após apresentar um show e voltou para a sua mansão em Miami.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre os últimos acontecimentos: "O cara claramente fugindo e o povo defendendo", disse um usuário. "Estou do lado da lei, quem errou que pague", comentou outro. "Ficha limpa” não foge do país", opinou mais um.

Vale lembrar que, a prisão do marido da Andressa Suíta, chegou a ser decretada pela Justiça de Pernambuco, mas foi revogada, na última terça (26).