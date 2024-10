Felipe Becari faz a fila andar com nutricionista; veja quem

"A fila andou!" O ex-namorado da atriz Carla Diaz, de 33 anos, o deputado federal Felipe Becari, de 37 anos, foi flagrado, recentemente, assistindo à uma luta muito bem acompanhado. Nas imagens compartilhadas no perfil Condomínio da Fifi, o político aparece ao lado da nutricionista Thais Guisso.

Para quem não conhece, nas redes sociais, a beldade acumula mais de 200 mil seguidores. Além de nutricionista, Thais realiza trabalhos como modelo. Ela ainda destacou em seu perfil que é pós graduada em comportamento alimentar.

Entretanto, a semelhança da modelo com a atriz, Carla Diaz, virou assunto entre os internautas: "Eu estou chocada com a semelhança dessa moça com a ex-namorada dele", disse um usuário. "Ele mirou na modelo e acertou na Carla Diaz", disse mais um. "Gente, não superou a ex", comentou outro.

Vale ressaltar que, a atriz e o político começaram a namorar no fim de 2021 e ficaram noivos um ano depois. Em junho de 2023, eles surpreenderam fãs ao anunciarem o fim do relacionamento. O casal chegou a reatar em setembro, mas a tentativa não deu certo.

Além disso, no final de 2023, o ex-casal tentou reatar o romance. Contudo, eles voltaram, mas a história de amor durou somente até fevereiro de 2024.