Bia Miranda diz que pensa em interromper gravidez e gera revolta

Bia Miranda gerou burburinhos na internet, nesta segunda-feira (30), após revelar que pensa em interromper a gravidez. A neta da Gretchen, que tem um filho de 3 meses com o DJ Buarque, agora está grávida do influenciador Samuel Sant’Anna.



No vídeo publicado no Instagram, a influenciadora declarou: “Agora vou conversar com vocês um assunto meio delicado, que o clima vai ficar um pouco tenso. Como está na internet e todo mundo sabe, tô grávida de uma semana”.



Em seguida, ela continuou: “Quando descobri, no caso ontem, no meio da emoção, quis levar para frente. Só que quando a gente para pra pensar, vem o susto, fica assustador. Não estou falando de pensão, porque não dependo, mas fica assustador porque sei que vou passar uma gravidez sozinha, que vou parir sozinha”.



No entanto, Bia ainda disse: “E eu não tenho controle porque não sei o que faço, não sei aonde vou, só sei que não quero [ter o bebê]. Não conheço nada, vou tentar ver com o pessoal que conhece e sabe mais que eu o que eu posso fazer. ‘Mas, Bia, por que você está contando uma coisa tão íntima sua?’. Porque vocês sabem de tudo da minha vida”.



Além disso, a influenciadora completou: “Então, não adianta nada eu tirar e vi aqui falar que perdi o bebê, porque uma hora a verdade vai aparecer e vocês vão saber. É mais fácil eu falar que tô com medo e não quero. Eu sei que se levar adiante, vou sofrer mais pra frente, na gestação. Vou tentar ver isso o mais rápido possível, estou de uma semana, ainda é um feijãozinho bem pequeninho. Estou com muito medo, é essa parte que está me pegando, estou apavorada e não sei o que faço”.

