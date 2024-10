Funkeiro morre após discussão em bar motivada por ciúmes

MC Vini VL morreu na madrugada da última segunda-feira (30), após se envolver em uma briga, em um bar de São Paulo. O funkeiro, de 24 anos, foi atingido por pelo menos 10 tiros.



Tudo teria começado após o cantor chegar em um bar, em Carapicuíba, região metropolitana da capital paulista, para uma apresentação. No entanto, uma fã do funkeiro, que estava acompanhada no local, teria sido a motivação da discussão.



Ocorre que a mulher teria caminhado em direção ao MC Vini para dar um beijo no rosto dele. Contudo, o companheiro da moça se irritou e foi tirar satisfação com o cantor. O clima teria esquentado e os dois foram para o lado de fora do local.



Em seguida, Vini e o atirador teriam seguido para outro bar, chamado “Bora Bora”, onde deram continuidade a briga. Após isso, o homem teria deixado o local e o funkeiro seguiu normalmente curtindo a noite.



No entanto, o companheiro da mulher retornou logo em seguida, com uma arma de fogo e atirou contra o MC Vini. O cantor estava de costas quando foi atingido e não teria tido como se defender.

