Raquel Brito revela que Boninho interferiu no jogo de Davi no BBB

Raquel Brito continua dando o que falar no reality 'A Fazenda 16'. Dessa vez, a irmã de Davi Brito revelou que Boninho interferiu no jogo do 'BBB 24' quando impediu que Davi Brito deixasse o programa. A informação gerou burburinhos na web.

Ocorre que, durante uma conversa com Zé Love e Albert Bressan, a peoa relembrou o dia em que o baiano quis desistir do reality e disse: "Ele carregou o programa nas costas. E no dia que ele ia desistir. Eu tinha acabado de chegar do Carnaval".

Em seguida, ela acrescentou: "Tinha acabado de chegar em casa e tomado banho. Quando deitei na cama, vi o celular tocar. Era o pessoal de lá 'Arruma suas roupas, fica pronta, qualquer coisa a gente manda a passagem para você pegar seu irmão'".

No entanto, Raquel Brito ainda revelou: "Rapidinho, o homem chegou lá, acalmou ele para ele não desistir e segurou ele, porque senão o programa ia embora na mesma hora". A situação pela qual ela se referiu aconteceu no dia 11 de fevereiro, cerca de um mês após o início do reality da TV Globo.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Tá vendo, boninho? Tudo isso é culpa sua". "Foi vazado o áudio do Boninho e mesmo assim o público estava cego e surdo". "Maldita hora que o Boninho fez isso, isso sim estragou o BBB".

