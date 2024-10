MC Cabelinho e ginasta Flávia Saraiva flertam na web e surpreendem fãs

MC Cabelinho e Flávia Saraiva arrancaram suspiros de fãs, na última segunda-feira (30). Isso porque a ginasta, que completou 25 anos, recebeu uma homenagem bem carinhosa do cantor, através das redes sociais e não demorou muito para internautas suspeitarem de um possível romance entre os dois.

No entanto, na publicação compartilhada por Cabelinho, ele aparece abraçado com Flavinha e escreve: "Feliz aniversário, nossa monstra". Além disso, o cantor acrescentou emojis de troféu e medalha, fazendo referência as conquistas olímpicas da atleta.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Gente, quanto tempo eu dormi? Do nada Cabelinho e Flavia juntos". "Meu Deus, já shippo, claro, com certeza". "Flavinha, abre teu olho, amiga". "Eita, aguarando a cena dos próximo capítulos".

Contudo, a aproximação do dois não para por aí. O possível casal foi flagrado curtindo uma praia, nesta terça-feira (01), no Rio de Janeiro. Além disso, eles tem trocado flertes com comentários e emojis nas fotos publicadas nas redes sociais.

Vale ressaltar que desde o término do relacionamento com a cantora Slipmami, MC Cabelinho não se envolveu com ninguém publicamente. Eles assumiram o romance no final do ano passado e terminaram no início de 2024, em meio a rumores de traição por parte do funkeiro.