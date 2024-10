Ex-BBB Marcela Mc Gowan explica coceira íntima de Raquel Brito

A coceira íntima de Raquel Brito segue dando o que falar. A irmã do campeão do 'BBB 24', que está confinada no reality 'A Fazenda 16', já foi flagrada algumas vezes coçando a região íntima, até mesmo na frente de outros peões.

No entanto, após internautas especularem possíveis causas para o incômodo da irmã de Davi Brito, a ex-BBB, Marcela Mc Gowan, que também é ginecologista, comentou sobre o caso. "Embora a candidíase seja sim uma frequente causadora de coceira nessa região, existem outras situações que podem levar a isso", começou.

Em seguida, Marcela explicou: "Como por exemplo os quadros de alergia, que podem ser desencadeados pelo contato com algum produto químico, como por exemplo o sabonete que está sendo usado para lavar a região, ou até mesmo o produto usado para lavar a calcinha que ela estiver usando".

Além disso, a médica pontuou: "Isso não deveria ser motivo de chacota. Então se você tem algum tipo de coceira na sua região vulvar, precisa sim procurar ajuda, investigar e tratar. Mas isso não deve ser levado como algo nojento ou inadequado, apenas como um sintoma que precisa de olhar e de orientação".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "A coceira é para chamar atenção, faz parte da estratégia que o irmão usou, ela está fazendo igual. Para ser comentada e viralizar, porque existe o tal do falem bem ou falem mal, mas falem de mim". "Gente, um remedinho já resolveria. A produção do programa não está vendo isso?"