Casas de bets ligadas a Deolane e Gusttavo Lima estão proibidas

As casas de apostas Esportes da Sorte e a Vai de Bet, não foram autorizadas pelo Ministério da Fazenda a atuar no Brasil. As duas empresas estão envolvidas na investigação que prendeu Deolane Bezerra e pediu a prisão de Gusttavo Lima.

A proibição ocorreu porque as duas casas de apostas não teriam solicitado a autorização necessária para operar no país, dentro do prazo estabelecido, que era até segunda-feira (30). No entanto, de acordo com a lista disponibilizada pelo governo, apenas outras 89 bets tiveram autorização concedida para funcionar no Brasil.

Contudo, diante da polêmica, a Vai de Bet se pronunciou através de uma nota, onde explica: "A empresa protocolou o requerimento em 19 de agosto no SIGAP e apresentou a indicação de suas marcas e domínios em 26 de setembro, dentro dos prazos estabelecidos".

Em seguida, ainda no posicionamento da empresa, eles informam: "Além do requerimento da licença do Governo Federal, a VaideBet solicitou a licença estadual do Rio de Janeiro através da Loterj. Por isso, aguarda também a publicação da Lista Estadual que contemple as empresas outorgadas pelo estado do Rio de Janeiro".