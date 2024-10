Bia Miranda engana Gato Preto e gera revolta no rapaz

A Bia Miranda e o ex-namorado Gato Preto, continuam rendendo na web. O influenciador surgiu revoltado em seu perfil do Instagram afirmando que a beldade teria dado um chá de sumiço nele. Segundo Samuel Sant'Anna, Bia teria pedido para ele sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro encontrá-la.

Entretanto, a jovem estava curtindo uma balada quando Samuel embarcou. Na sequência, o influenciador se hospedou em um hotel próximo à residência da neta de Gretchen e aguardou pela ex na esperança de reatar o namoro.

Vale ressaltar que, na última semana, o influenciador invadiu o perfil do Instagram da jovem e soltou o verbo sobre a relação do casal. Inclusive, Samuel revelou um acordo que fez com a beldade caso o namoro não desse certo.

“Vim falar para vocês no Instagram da Anna Beatryz, que eu tenho a senha, ela sabe que eu tenho a senha, ela tem do meu também. Já falei para ela tirar do meu celular caso não desse certo [o namoro]. Se ela não tirou, é porque vai dar certo", contou ele.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o imbróglio envolvendo o ex-casal: "Depois que no mesmo dia ele estava com outra no motel, Bia está e certa", frisou um usuário. "Bia colocando ele no bolso né", brincou outro. "Bem feito mulheres no topo", ressaltou mais um.

https://www.instagram.com/reealgatopreto/