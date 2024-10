Ex-segurança diz que Diddy abusou sexualmente de Usher

Gene Deal, ex-segurança de Diddy, revelou, durante entrevista ao podcast The Art of Dialogue que Usher teria sido abusado sexualmente pelo artista, quando ainda era um garoto. Por conta disso, na época, o cantor teria precisado até mesmo ser hospitalizado.



Diddy está preso desde o dia 16 de setembro. Ele é acuasdo de tráfico sexual, extorsão e facilitação de prostituição. Após o caso vir à tona, várias “teorias da conspiração” têm surgido em meio a polêmica.



Ocorre que, Usher chegou a morar na mansão de Didu quando ele tinha apenas 13 anos de idade. No entanto, o ex-segurança do artista que está preso, revelou que não presenciou a cena do abuso sexual, mas que soube da história através de pessoas envolvidas no mundo artístico.



Na entrevista, Deal explicou: "Ouvi isso de alguns executivos da música. Não vou dizer o nome deles. Talvez eles falem por si mesmos. Puff mandou aquela criança (Usher) para o hospital. Cara, o mano estava sangrando pelo traseiro”.



Vale lembrar que a defesa do artista se pronunciou sobre as acusações que levaram a prisão dele, dizendo que Diddy “nega como falsa e difamatória qualquer alegação de que ele tenha abusado sexualmente de alguém, incluindo menores".

Gostou da matéria? Escolha como acompanhar as principais notícias do Correio: Receba notícias no WhatsApp Receba notícias no Telegram Dê a sua opinião! O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores pelo e-mail sredat.df@dabr.com.br