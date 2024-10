Filha de Simone Mendes é internada em São Paulo

A cantora Simone Mendes tem vivido momentos delicados com a filha caçula, Zaya, de 3 anos. A pequena foi internada em um hospital de São Paulo, na última terça-feira (8). A menina foi diagnosticada com covid-19 e Influenza B.

Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, a artista mostrou a filha deitada ao lado da pediatra, a Dra. Lilian e comentou: "Nossa anja chegou, Dra. Lilian Zaboto”. A pediatra de Zaya então respondeu dizendo: “Tudo sob as mãos do Senhor!”.

Quem também tem se mostrado presente nesse momento, é o Kaká Diniz, que desabafou em seu perfil do Instagram sobre o estado de saúde de toda a família. Ele lamentou e explicou que todos da casa foram afetados com a virose.

Kaká disse: “Galera, ficarei off do celular por essa semana para cuidar da saúde. Virose pegou forte…Estou off das redes sociais também por uns dias…dou mais notícias depois!”. Na sequência, o famoso atualizou os fãs sobre o estado de saúde da menina.

“Nossa pequena pegou Covid e Influenza B ao mesmo tempo, mas já está sendo tratada e hoje está bem melhor que ontem. Graças a Deus, ela está reagindo rápido e se recuperando logo para voltarmos para casa o quanto antes”, disse ele. Até o momento, o casal não explicou se a pequena Zaya continua internada ou se já está em casa.