Isabel Veloso retoma tratamento contra câncer durante gestação

A jovem Isabel Veloso surgiu nas redes sociais para um longo desabafo sobre o seu tratamento contra o câncer de Linfoma de Hodgkings. Em seu perfil do Instagram, a influenciadora, que está na 20ª semana da gestação, emocionou os internautas durante o relato.

"Meu tumor deu uma evoluída em alguns lugares, voltou a crescer, é mais que um linfoma, tem 7,5 cm. Sou gestante e o tumor crescendo não dá nenhum risco ao bebê e à minha vida, por enquanto. Mas já estou com alguns sintomas, um pouco ofegante", lamentou ela.

Isabel revelou que estava determinada a não fazer mais nenhum tipo de tratamento devido ao cansaço: "No inicio do ano, quando fiz meu último tratamento, eu disse que não faria mais nenhum tratamento, porque estava muito cansada, e me deram 6 meses de vida. Eu consegui estabilização do tumor graças ao tratamento que fiz antes", relembrou a influencer.

"Eu demorei pra falar com vocês, porque é um assunto muito difícil. Vocês sabem que um filho muda a vida. Faço sexta-feira agora 20 semanas de gestação. Decidi junto com meu marido e minha família que vou fazer o tratamento, porque meu sonho é ser mãe, não só gestar.

Por fim, a jovem atualizou o estado de saúde do filho: "O bebê já tá formado e saudável. O que pode acontecer é que ele venha um pouco antes do esperado, o esperado é 28 de fevereiro. Eu vou lutar pela vida do meu filho por mais que custe a minha vida", finalizou Isabel.