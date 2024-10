Belle Silva surpreende ao mostrar recado abusado de Thiago Silva

O jogador Thiago Silva deixou um bilhete ousado para a mulher, Belle Silva , na última segunda-feira (7). Na carta, o atleta dizia estar cansado e que não conseguiu esperar a influenciadora chegar em casa para namorar. No entanto, o recado surpreendeu os internautas.

Em seu perfil do Instagram, Belle publicou nos Stories uma foto do bilhete, que dizia: "Amor, tentei te esperar acordado, mas não consegui. Se quiser namorar, me acorde", escreveu o craque, que atualmente joga no Fluminense Futebol Clube.

Na publicação, Thiago ainda pediu para que Belle não compartilhasse. No entanto, a beldade fez uma brincadeira com a situação e abriu uma votação on-line para que os mais de 500 mil seguidores votassem nas opções: "Deitei quietinha e dormir", e "Acordei e namorei".

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações: "Um relacionamento muito bem resolvido por sinal", escreveu um usuário. "Achei lindo o 'se quiser'... Respeito!", comentou outro. "Vou usar essa tática", brincou mais um.

Vale lembrar que, Thiago Silva e a esposa, estão juntos há cerca de 20 anos. O namoro começou quando Thiago tinha 20 anos e Belle 16. Durante esse período, os pombinhos tiveram dois filhos, Isago, de 14 anos, e Iago, de 12 anos.