Raquel Brito rompe o silêncio e atualiza seu estado de saúde

Após ser desclassificada do reality “A Fazenda 16”, Raquel Brito se pronunciou em meio a burburinhos e especulações sobre seu estado de saúde. A ex-peoa publicou uma sequência de vídeos no Instagram e tentou tranquilizar os fãs.



No pronunciamento, a irmã de Davi Brito disse: "Quero agradecer também a toda a equipe do programa, porque foi muito ágil. Me ajudaram muito, muito mesmo. Eu estou tendo muito suporte. Eu estou muito bem assistida, estou com os melhores profissionais de São Paulo. Estou sendo bem cuidada".



Em seguida, ela acrescentou: “Além de agradecer muito a equipe, a vocês, eu quero agradecer a todos da casa, eu tô com muitas saudades, eu não esperava nunca que eu iria sair dessa forma, por motivos que podem acontecer com qualquer pessoa”.



Por fim, ex-peoa fez um apelo: “Eu só quero pedir a vocês que parem de especular coisas, que não tem um pingo de verdade, eu não vou absorver isso pra mim não, eu só vou cuidar de mim”.



Vale lembrar que Raquel Brito passou mal no último domingo (06), durante a Prova de Fogo e precisou ser submetida a uma série de exames que culminaram na desclassificação, por orientação médica. Como a influenciadora já tinha comentado dentro da casa sobre uma possível suspeita de gravidez, internautas acreditaram que a eliminação pudesse ter sido causada por esse motivo.

