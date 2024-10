Advogado de Beyoncé e Jay-Z rompe silêncio após graves acusações

O advogado de defesa de Jay-Z e Beyoncé se pronunciou em meio a polêmica de que o casal teria cometido "crimes terríveis". Isso porque, recentemente, a cantora Jaguar Wright fez graves acusações contra os cantores e revelou ter testemunhas sobre o caso. Uma delas é de que os dois colocavam pessoas inconscientes em aviões, contra a vontade delas.

No entanto, o advogado Alex Spiro declarou, em entrevista ao TMZ Live. "Escute, há rumores e depois há absurdos, e isso é um passo além, certo? Isso é uma acusação formal e direta de algo, e senti que precisava ser respondido".

Além disso, Spiro teria notificado o jornalista que colocou no ar a entrevista onde Jaguar faz as acusações contra Beyoncé e Jay-Z. "Então, acho que alguém disse que foi uma notificação extrajudicial. Não foi isso, foi claramente um ultimato, que dizia: 'remova essa acusação falsa, que é claramente falsa, ou o tribunal vai te obrigar a fazê-lo'. E eu acho que ele fez a escolha sábia e agiu de acordo. Ele, no caso, Piers Morgan, removeu [a entrevista distorcida] e se desculpou, sim".

No entanto, o advogado ainda alfinetou o jornalista: "Ao fazer isso para conseguir cliques, não apenas prejudicam os Carters. O que ele fez, de fato, foi silenciar as vozes de vítimas reais em um caso em andamento, em uma investigação em curso".

Por fim, Spiro disse: "O que estou aqui para dizer é que, em uma situação tão séria como essa, alguém que se apresenta como jornalista não deve se aproveitar da situação e explorar alguém dessa forma. E esse é o verdadeiro motivo da ação". "Quanto aos Carters, posso te dizer que quando eles batem o pé sobre algo, como fizeram aqui, eles estão mandando uma mensagem. E se eles não conseguem se levantar e garantir o certo e o errado, então quem pode? Sempre acreditei que a verdade virá à tona nos tribunais, e tenho certeza de que a verdade virá".