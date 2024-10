Lucas Bove rompe silêncio após ter conversa com Cíntia Chagas vazada

Lucas Bove decidiu se manifestar em meio ao escândalo envolvendo a separação com Cíntia Chagas. O casal deu fim ao casamento após 3 meses do matrimônio, em meio a uma denúncia de violência doméstica.



Desde o fim da relação, a influenciadora evitou falar sobre o assunto nas redes sociais. No entanto, Cíntia foi extremamente cobrada pelos fãs, que “exigiam” uma justificativa sobre o divórcio tão precoce.



Contudo, em meio a saia justa, ela havia feito um pronunciamento discreto nas redes sociais. "Precisei pedir o divórcio em decorrência de uma situação grave, lamentável e triste. Estou tentando passar por isso com alguma leveza… com dignidade e com a devida compostura. Sou forte, mas tenho limites. Por favor, parem".



Entretanto, na última quinta-feira (9), vazaram conversas do ex-casal e o depoimento de Cíntia Chagas prestado à polícia. A influenciadora revelou as autoridades que era vítima de agressões físicas na relação com Lucas e vivia em um relacionamento abusivo.



No entanto, a informação chocou a web. Internautas apoiaram a influenciadora e cobraram um posicionamento do deputado estadual. Lucas Bove então compartilhou uma mensagem bíblica: “Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”.

