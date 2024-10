Bia do Brás ganha novo papel em novela da Globo; saiba tudo

"Ela está com a bola toda!" A Bia do Brás surpreendeu os seguidores após revelar que ganhou um novo papel em uma novela da rede Globo, na última quinta-feira (10). Longe de personagens cômicos, dessa vez parece que Beatriz Reis vai interpretar uma vilã na teledramaturgia.

Nas redes sociais, a ex-BBB comemorou a novidade com os fãs: "Meu Brasiiiil, não tô nem acreditando que mais um sonho vai se realizar em tão pouco tempo! Acabei de receber a notícia que estávamos esperando. Vem aí mais um personagem onde vou ter o prazer de interpretar uma vilã, como sempre sonhei. Mal posso esperar pra contar pra vocês!!", disse ela

Vale ressaltar que, atualmente, Bia ganhou um quadro no programa "Encontro com Patrícia Poeta", que já começou a ser gravado. A ex-camelô vai circular pelas ruas entrevistando as pessoas e mostrando a melhor forma de economizar dinheiro na hora das compras, o quadro vai se chamar EconoBia.

Em seu perfil do Instagram, Bia compartilhou uma foto do seu crachá e o cargo: "apresentadora de quadros". Na legenda, a Brasil do Brasil aproveitou para agradecer a Deus pelas oportunidades e portas que se abriram após a sua passagem no BBB 24.

"Meu Deus, eu nunca me senti tão feliz e realizada em toda minha vida. Tenha sempre minha gratidão Jesus e meu amor, nunca foi sorte sempre foi você Deus. A Bia apresentadora nasceu! Na TV Globo, com meu novo quadro EconoBia no programa Encontro com Patrícia Poeta", escreveu ela.