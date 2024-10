Gracyanne Barbosa muda de ideia sobre documentário de Belo

Ao que parece, Gracyanne Barbosa teria mudado de ideia sobre a participação no documentário de Belo. A ex-esposa do cantor voltou atrás e concordou em fazer parte da produção que contará a história e trajetória do artista.

Segundo o jornalista Leo Dias, a influenciadora vai aproveitar a oportunidade para esclarecer o burburinho causado pelo divórcio do casal. Gracyanne falará sobre a polêmica envolvendo o nome de Gilson Oliveira, apontado como pivô da separação dela com Belo.

Além disso, ela irá dar detalhes de como já estava a relação dos dois, antes da notícia da separação vir à tona. A musa fitness também revelou que não pretende falar coisas ruins a respeito do ex-companheiro, mas será necessário se posicionar sobre a sua versão da história.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "O término deles foi puro marketing, já estavam separados há séculos". "Duvido que ela iria deixa de aparecer". "Ela com certeza quer voltar com o Belo".

Vale lembrar que o documentário na Globoplay será lançado no final de novembro. A produção vai relembrar toda trajetória da vida e carreira do artista. Belo chegou a se pronunciar sobre o projeto, em entrevista ao jornalista Leo Dias. "E vão ter todas as histórias da minha vida. Vai se chamar Indestrutível".