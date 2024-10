Funcionários de Murilo Huff são presos em briga em aeroporto

"Que coisa feia!" Dois funcionários de Murilo Huff foram presos pela Polícia Federal, em um aeroporto de Rondônia, na região norte do Brasil. Apesar do motivo da confusão não ser revelado, o fotógrafo e o segurança do músico foram penalizados, um deles chegou a ser demitido.

De acordo com o apresentador Léo Dias, a confusão começou no dia anterior. Segundo o jornalista, o segurança teria se envolvido em uma briga durante o show de Murilo, e foi preso. No dia seguinte, o funcionário teria sido liberado e seguiu viagem com a equipe.

No entanto, o clima voltou a esquentar entre o fotógrafo e o tal segurança, que partiu para cima do colega de trabalho, ferindo o supercílios do rapaz, que precisou levar pontos no ferimento. Além de terem sido barrados de seguir viagem com a equipe, o causador das agressões foi demitido.

Em nota, a assessoria do famoso confirmou a confusão e detalhou o destino dos dois funcionários responsáveis pela confusão. “Realmente houve um desentendimento e infelizmente culminou em uma agressão física", iniciou a nota.

"Em virtude disso, a empresa responsável pela gestão de carreira do cantor decidiu demitir o responsável pela agressão e avaliar a conduta do outro profissional envolvido. A empresa presa pela boa relação entre seus prestadores de serviço e não admite violência de nenhuma natureza”, dizia a nota.

