Cíntia Chagas consegue medida protetiva contra o ex-marido, Lucas Bove

A influenciadora Cíntia Chagas conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido, Lucas Bove após acusá-lo de ter a agredido no período em que estiveram juntos. Em depoimento, a educadora disse a polícia que, além das agressões, o deputado federal do PL teria a ameaçado diversas vezes.

Entretanto, Lucas usou as redes sociais, na última quinta-feira (10), para se pronunciar. Mesmo sem poder entrar em detalhes sobre o assunto, o político ressaltou que continuará cumprindo com o compromissos e que no momento certo a verdade será restabelecida.

"A cerca das matérias que vêm sendo veiculadas desde ontem. Na verdade eu não vou nem me manifestar porque eu não posso me manifestar, por uma decisão judicial, um processo que corre em segredo de Justiça, eu estou proibido de falar qualquer coisa sobre isso, de citar nomes, inclusive", iniciou ele.

E continuou: "Estou de mãos atadas, de boca amordaçada, mas tenho certeza que no momento certo a verdade vai ser restabelecida. E, enfim, só vim aqui dizer a vocês que a minha agenda vai continuar, o meu compromisso com o meu trabalho, por pior que eu esteja me sentindo", disse ele.

Por fim, o político ressaltou como está se sentindo diante dessa situação: "Por pior que eu esteja me sentindo, quero agradecer todas as mensagens de apoio que eu tenho recebido. Ta bom? Muito obrigada, pessoal", finalizou ele.