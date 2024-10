Sandy surpreende fãs ao homenagear ex-marido

Sandy deixou os fãs surpresos, nesta sexta-feira (11), ao homenagear o ex-marido, Lucas Lima, que está celebrando mais um ano de vida. Isso porque, recentemente, a cantora engatou um novo romance, com o médico Pedro Andrade.

No entanto, a artista compartilhou com os seguidores uma foto do ex-marido e escreveu: "Hoje é dia desse “cemporcentista” profissional, influencer barista, ator-modelo-dançarino, cantor, multi-instrumentista e melhor pai que você respeita".

Em seguida, ela ainda acrescentou: "E eu desejo sonhos realizados e toda alegria que ele planta no mundo e que ele merece! PS: É claro que tinha que ter imagem dele na Disney e comendo um docinho, né?". Vale lembrar que os dois anunciaram o fim do casamento em setembro do ano passado.

Por fim, a cantora escreveu: "Deixem aqui todo amor, carinho, respeito e muitas coisas bonitas que possam enfeitar o dia desses dois gauchinhos amados!" Vale lembrar que Lucas Lima e Sandy ficaram juntos durante 24 anos. Eles são pais do Theo, de 10 anos.