Cíntia Chagas volta atrás e agradece feministas: "peço desculpas"

Cíntia Chagas causou burburinhos na web, nesta sexta-feira (11), após se desculpar por falas polêmicas. Ocorre que a influenciadora, no passado, defendia que as mulheres deveriam ser submissas aos homens. No entanto, após ser vítima de violência doméstica e receber apoio da Coalizão Feminista, ela voltou atrás.

Em um pronunciamento feito através das redes sociais, a ex-mulher de Lucas Bove disse: "A atitude da coalização feminista foi bela, nobre e admirável. Em vez de me execrarem publicamente, deram-me apoio. Confesso que estou surpresa e emocionada… Senti-me abraçada".

Contudo, Cíntia ainda explicou sobre a declaração feita no passado: "Àquela época, quando eu disse que a mulher deveria se submeter ao homem, eu fazia referência ao ato de esperar o marido para jantar, à necessidade de o casal passar mais tempo junto".

Além disso, ela acrescentou: "Apesar da minha boa intenção, a minha fala foi infeliz e suscetível a interpretações que contrariam a minha própria vida, uma vez que comecei a trabalhar aos 12 anos de idade".

Por fim, a influenciadora pediu perdão: "Peço desculpas e assumo o compromisso de usar – ainda mais – as minhas redes sociais tais quais molas propulsoras da autonomia financeira das mulheres". Ela foi casada com o deputado estadual Lucas Bove durante 3 meses. O relacionamento chegou ao fim após Cíntia sofrer episódios de violência.