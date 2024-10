Davi Brito pode perder parte do prêmio do BBB para Mani Rego após processo - (crédito: Reprodução Instagram )

A Mani Rego resolveu processar o ex-namorado Davi Brito. O campeão do BBB 24 pode perder parte do prêmio, caso a Justiça reconheça a união estável e, em seguida, extinga. A empresária e o baiano moravam juntos há 1 ano e 6 meses antes dele entrar no reality show.

No entanto, Fabiana Rego, irmã da cozinheira, confirmou, durante uma entrevista à revista Quem, que a cozinheira entrou na Justiça solicitando o reconhecimento da união entre eles. "Só a confirmação, sem comentários", disse Fabiana sem dar muitos detalhes do caso.

Em entrevista à TV Record, Mani contou em detalhes como era a relação com o ex-motorista por aplicativo: ""Era uma relação estável. Três dias depois de a gente se conhecer, eu convidei ele para morar na minha casa. A gente ficou junto um ano e três meses", disse ela.

E continuou: "Era uma relação de parceria. Ele me ajudava e eu ajudava ele. Não era uma relação movida por bens financeiros. Era por amor. Ele me acolhia muito e eu me sentia muito amada quando estava perto dele."

Mani ainda relembrou momentos do pós-reality do ex-namorado, que disse estar apenas "conhecendo" a cozinheira: "Foi muito duro ouvir tudo aquilo. Foi desconstruir tudo o que a gente viveu, 24 horas depois do fim do reality. Foi muito duro ouvir as palavras dele. Eu deixei de fazer parte dos planos dele. Até o penúltimo dia eu ainda conseguia olhar para ele e ver amor no olhar. Depois, não via mais nada