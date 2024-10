Ana Hickmann e Edu Guedes se casam em 2025; saiba tudo

"O amor está no ar!" Mesmo após todo o imbróglio envolvendo a separação de Ana Hickmann com o empresário Alexandre Correa, parece que o amor prevaleceu. O casamento da apresentadora da TV Record com o chef de cozinha Edu Guedes será realizado em 2025.

Durante uma cerimônia íntima entre os pombinhos em setembro deste ano, o casal celebrou o noivado em Araras, interior de São Paulo. A celebração foi reservada para 50 convidados apenas. Dentre eles, os apresentadores receberam familiares e os padrinhos e madrinhas do futuro casamento.

Em conversa com o colunista Léo Dias, a assessoria dos apresentadores informou que os preparativos da festa ainda estão no início. “Eles ainda estão vendo os detalhes, tudo bem no começo ainda. O casamento não será esse ano”, disse a equipe.

Nas redes sociais, os fãs vibraram com novidade. "Eu nunca vi esse homem tão apaixonado", comentou um usuário. "Ela merece que sejam muito felizes", comentou mais um. "Só desejo felicidade ao casal", desejou outro.

Quem também comentou sobre o noivado do casal, foi Alexandre Correa, que criticou os gastos da festa nas suas redes sociais. “Ela tem muito bom gosto e sabe gastar muito bem dinheiro. E a parte aqui fica como? De 25 anos de trabalho? Na lata de lixo da justiça?", disparou o empresário.