Wesley Safadão exibe seu novo Tesla avaliado em mais de R$ 1 milhão

Wesley Safadão deixou os fãs impressionados, nesta segunda-feira (14), ao mostrar sua nova aquisição. O sertanejo publicou um vídeo nas redes sociais mostrando seu novo carro de luxo, um Tesla Cybertruck, da marca do bilionário Elon Musk, avaliado em mais de R$ 1,5 milhão.

Nas imagens, o cantor mostra a parte externa do carro e brinca: "Eu nem sei, só sei ir para frente e para trás, eu boto o Diel para sair nele, ontem foi a primeira vez que eu saí". Natanzinho Lima, amigo do sertanejo, brincou: "É um tanque de guerra, é um filme, um transformer. O carro faz um show”.

Ocorre que o modelo do veículo conta com uma carroceria feita de aço inoxidável, sem designer arredondado e diz ser indestrutível. Na parte interna do veículo é possível ver um painel luxuoso e com grande diversidade de recursos.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Que carro horroroso é esse?". "Carro feio da peste". "Parece um tanque de guerra". "Rico tem uns gostos esquisitos". "Se o carro fosse bonito... mas parece um latão". "Que carro horrível, tá indo pra guerra?"

No entanto, outros ainda disseram: "Carro feio! Parece um tanque de guerra!" "O lado bizarro de ser rico!" Um transformer". "Vejo um bando de CLT quebrado criticando o carro do homem". "Vários assalariados criticando mas no fundo queriam ter um desse".