Maya Massafera se acidenta em ensaio da São Paulo Fashion Week

Maya Massafera sofreu uma queda enquanto ensaiava para o desfile de Guilherme Silvestre, para o São Paulo Fashion Week. A influenciadora vai estrear a passarela pela primeira vez desde sua transição de gênero.



No entanto, Massafera desabafou com fãs de forma descontraída: “Tô feliz da vida que eu vou fazer meu primeiro desfile em São Paulo. Tô aqui nos bastidores fazendo maquiagem, cabelo, tudo. Teve ensaio do desfile agora e adivinha a sandália de quem arrebentou?”.



Em seguida, ela disse: "Levei um tombo, mas um tombo!". A influenciadora ainda acrescentou: "Ai, ela [a sandália] arrebentou". Contudo, apesar do susto, Maya Massafera contou que não se machucou no acidente e tranquilizou fãs.



Vale lembrar que o ensaio para o grande dia aconteceu no Museu do Ipiranga, na capital paulista. Além disso, Maya faz parte do projeto Ponto Firme. No vídeo compartilhado pelo jornalista Leo Dias é possível ver o momento exatado que a influenciadora se desequilibra e cai.



Nas redes sociais, internautas escreveram: "A sandália tinha um salto enorme também, atrapalha a andar. Coitada". "Ainda bem que não quebrou o pé, podia ter acontecido algo mais grave". "Gente, e ela mantevesse a classe".

