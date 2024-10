Davi Brito joga indireta ao descobrir que pode perder prêmio para Mani Rego

Mani Rego decidiu entrar com uma ação na Justiça de Salvador para pedir o reconhecimento de união estável com o campeão do BBB 24, Davi Brito. A influenciadora busca provar que viveu um relacionamento sólido com o baiano durante 1 ano e 6 meses.

