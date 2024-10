Filha de Iza é atacada na web por causa do tom de pele

A filha da cantora Iza, que nasceu há três dias, vem sofrendo ataques na web por causa do tom da sua pele. A herdeira da famosa, fruto de seu relacionamento com o jogador Yuri Lima, nasceu no último domingo (13), no Hospital Perinatal da Glória, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Após o primeiro registro da neném ser compartilhado pelo ex-jogador do Mirassol, internautas criticaram a cor da sua pele: "Imagina você ser a Iza e ter uma filha branca? Meu Deus, eu me matava", disparou um usuário da rede X, antigo Twitter.

“De tanto estresse que a coitada da Iza passou na gravidez com Yuri Lima, que a menina veio branca igual ele”, escreveu uma internauta. "Eu achava que a Nala ia ser uma mini Iza igual eu via nas postagens que faziam dela com aquelas menininhas e a neném nasce branca", apontou outra.

Entretanto, apesar da repercussão negativa, o nascimento de Nala também foi marcado por fortes declarações de amor. A começar pela mãe que citou um verso da música "Anunciação", de Alceu Valença, em seu perfil da rede X.

Além disso, Yuri escreveu: Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã. Arrastando o meu olhar como um ímã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu", escreveu ele, na postagem que já alcançou mais de 100 mil curtidas.

