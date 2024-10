Zé Felipe é detonado após desmarcar médico e deixar filha andar errado

Zé Felipe gerou burburinhos na web ao desmarcar uma consulta da filha Maria Alice. Ocorre que, a esposa do cantor, Virgínia Fonseca, usou as redes sociais para revelar que foi surpreendida ao saber que o sertanejo cancelou o encontro médico por conta de um motivo curioso.

A influenciadora havia procurado um ortopedista para a filha porque Maria Alice estava andando de forma diferente do que é esperado. No entanto, Zé Felipe acredita que a forma que a menina anda é igual à do avô dela, o cantor Leonardo.

Por essa razão, o sertanejo acredita que não há nenhum problema e decidiu cancelar a consulta. Virgínia chegou a contar aos seguidores o acontecimento: "Estava pronta para ir ao médico com a Maria Alice, e Zé cancelou. Ela anda igual ao Leo. A gente tinha marcado ortopedista para ela”.

Além disso, ela disse: “Ele falou: 'Não vai! Ela saiu do meu saco, eu saí do saco do meu pai, e ela vai andar assim". A filha do casal então chega a pedir para ir ao médico ‘cuidar da perna’ e o cantor rebate: "Você não vai. Eu cancelei. Você vai brincar".

Por fim, Virgínia Fonseca pediu que Maria Alice desfilasse para que ela observasse a forma de andar da criança. Logo depois, a influenciadora parece ter se arrependido e apagou os stories das redes sociais. O caso dividiu opiniões na internet.