Kéfera de pronuncia e explica confusão com Vera Fischer

Kéfera Buchmann se pronunciou, nesta terça-feira (15), após João Vicente ter trazido à tona um desentendimento que a influenciadora teve com Vera Fischer, durante uma festa da novela "Espelho da Vida". Ocorre que a atriz teria chamado atenção da global por estar exagerando na quantidade de bebida.

Nas redes sociais, Kéfera declarou: "Como o hate em mim sempre é muito desproporcional, cá estou eu para explicar melhor a história que o João contou na Blogueirinha, que envolve eu e a Vera Fischer. Não teve nada de treta, eu adoro a Vera, sei que ela me adora também".

Em seguida, ela negou ter "autoestima de quem tem muito seguidor", como declarou João Vicente e acrescentou: "Eu nem tenho essa autoestima toda, não me acho por conta de seguidor, é uma opinião dele, não entendi, mas só para explicar que a história não foi como ele contou".

Contudo, Kéfera Buchmann ainda disse: "O que, de fato, existe, é um grupo no WhatsApp com a frase: 'Eu tinha uma bolsa', que foi a frase que Vera falou nesse dia que ela deu uma bebidinha a mais. Ela estava procurando a bolsa dela em um restaurante e ela falou: 'Tinha uma bolsa'. Algo assim, que na hora foi muito engraçado e todo mundo riu. E foi isso. Ela não me atacou com bolsa, não teve briga, não teve nada. Não entendi porque o João decidiu contar isso e contar isso desse jeito".

Por fim, a influenciadora pontuou: "Um dia você está assistindo a Vera na Globo, admirando o trabalho dela, e anos depois você tem que explicar publicamente que nunca brigou com ela. Nunca imaginei ter que me explicar em relação a isso".