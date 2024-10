Fiuk surge em momento íntimo com a cantora Clau e movimenta web - (crédito: Reprodução Instagram )

O Fiuk está causando um verdadeiro rebuliço na web, na manhã desta quarta-feira (16). Em seu perfil do Insatgram, o músico publicou uma foto dando um cheiro no cangote de uma pessoa misteriosa. No entanto, internautas estão na dúvida se a pessoa se trata de um homem ou uma mulher.

Na ocasião, o registro publicado pelo filho de Fábio Jr., deixou uma pulga atrás da orelha de quem olhasse. Com cabelos curtos e tingidos de loiro, alguns usuários ousaram a "chutar" nomes como: Chico Moedas, e a cantora Clau, ex-de Luíza Sonza.

Entretanto, na tentativa de adivinhar de quem se tratava, o assunto virou piada nas redes sociais: "Eu jurando que ele tinha se assumido bi", comentou um usuário. "Internautas: Clau / Eu: Chico Moedas", opinou outro. "Gostei mais da fic que é o Chico", disse mais uma.

Vale lembrar que, a última vez que o artista foi shippado com alguém não terminou nada bem. Ao lado da Dra. Deolane Bezerra, o famoso protagonizou inúmeras cenas românticas, alimentando um possível affair entre eles.

Contudo, a relação entre o cantor e a influenciadora começou a desandar desde que Deolane acusou Fiuk de não aceitar um fora dela. Vale ressaltar que, tudo começou durante as gravações na casa do humorista Carlinhos Maia, onde os famosos se conheceram.