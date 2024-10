Irmã de Bruna Biancardi devolve alfinetada à Amanda Kimberly

Após uma troca de farpas nas redes sociais entre Amanda Kimberly e Bruna Biancardi, a irmã da atual namorada de Neymar saiu em defesa da influenciadora. Bianca Biancardi se pronunciou através do Instagram dizendo que a mãe de Mavie precisou aguentar muita coisa.

No comentário deixado por Bianca, ela disse: "Aguentou muito e ainda foi educada". No entanto, o desentendimento começou quando Amanda curtiu um comentário de uma internauta, que dizia: "Ela está competindo sozinha porque a mãe da Helena está no sossego. Mas eu teria receio de deixar minha filha perto de uma mulher assim, nítido o incômodo com a Helena".

Contudo, após a ação gerar burburinhos na web, Bruna se pronunciou: "Que pena que ela pensa dessa forma, e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto pra falar. Ao invés disso, fica expondo as nossas vidas e filhas por aqui, baseada em coisas inverídicas".

Além disso, a mãe de Mavie acrescentou: "No momento em que eu decidi retomar o meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, eu deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria um problema para mim. Aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação, que é nova para todos nós".

Por fim, Bruna Biancardi declarou: "Sempre tive empatia por uma mulher recém parida, coisa que não aconteceu comigo. Espero que as coisas possam ser resolvidas de outra forma daqui para frente, como pessoas maduras e que tem um ponto em comum que deve ser colocado à frente de qualquer outra coisa. Esse tipo de rivalidade é incabível e não deveria ser alimentado".