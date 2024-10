João Vicente, ex de Sabrina, tem reação inusitada à gravidez

João Vicente de Castro, ex-companheiro de Sabrina Sato, causou burburinhos nas redes sociais, nesta quarta-feira (16) ao compartilhar um vídeo reagindo à notícia de gravidez da apresentadora. A artista está esperando um filho de Nicolas Prattes.

No entanto, João Vicente publicou um vídeo em que aparece "chorando" ao saber da gestação da ex-mulher. Em uma das cenas, o comediante surge sentado no chão do banheiro, depois batendo a cabeça contra uma janela e até mesmo fazendo uma pinta com uma caneta no rosto de outra mulher, em referência a marca carimbada de Sabrina.

Além disso, na legenda da publicação feita pelo perfil do Porta dos Fundos, ele escreveu: "Quando você descobre que seu ex está grávida". Sabrina Sato e João Vicente viveram um relacionamento sério durante os anos de 2013 a 2015.

Contudo, mesmo após o término do namoro, os dois se tornaram grandes amigos. A apresentadora engatou em um relacionamento com Nicolas Prattes, em fevereiro deste ano. O casal decidiu oficializar a relação em setembro, quando ficaram noivos.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Eu amo que ele é publicamente apaixonado por ela". "Eu preciso evoluir muito pra achar essas amizades normais ". "Perder uma Mulher igual a Sabrina é pra chorar em posição fetal mesmo. Te entendo, meu irmão".