Mãe de Davi Brito chora e atribui ataques à família à Mani Rego

A mãe de Davi Brito, Elisangela Brito, não conseguiu segurar o choro, na última quinta-feira. Durante a sua participação no "Podzé", a emoção tomou conta da baiana. Ela ainda atribuiu os ataques que a família vem sofrendo à Mani Rego, ex-mulher do campeão do BBB 24.

“Tem dias que eu vejo as pessoas falarem coisas que a gente não é, por isso que eu estou aqui. Eu só queria entender. Eu acho que atribuo o que a gente está passando hoje a Mani. Tem dia que eu pedia muito a justiça de Deus por ela. Eu via as fotos dela no Instagram e pedia Deus, faz justiça."

Na sequência, Elisangela afirmou que a empresária seria a causadora do sofrimento da família: "Por que ela fez isso? Eu atribuo o que a gente está passando hoje a ela. Tudo que Davi fosse ganhar, ela ia viver daquilo. Se vivia da barraca, por que não iria viver com três milhões?", indagou Elisangela.

Por fim, a influenciadora afirmou que Davi Brito não tinha a intenção de largar a ex-mulher. "Não é porque é meu filho, mas ele não projetou largar ela”, acrescentou ela, enquanto lamentava a situação que ela e os filhos estão passando na vida pessoal.

Vale lembrar que, segundo teorias criadas por fãs, após o ex-motorista vencer o reality, Mani Rego teria sido descartada pelo baiano. Além disso, a família do ex-BBB, incluindo o próprio Davi, supostamente, não teria aprovado Mani assinar com marcas em nome do ex, o que foi negado pela empresária posteriormente.