Andréa Sorvetão diz que foi bloqueada por Xuxa após foto com Bolsonaro

Andréa Sorvetão causou mais polemicas envolvendo o seu relacionamento com Xuxa Meneghel. A ex-assistente de palco revelou que foi bloqueada pela Rainha dos Baixinhos após publicar uma foto ao lado de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil.

"Quando tudo aconteceu, ela parou de me seguir. Depois, eu postei a foto com o presidente [Jair Bolsonaro], aí ela me bloqueou do Instagram dela. Ela não aceitou que eu não sou do mesmo viés político que ela. Mas me posicionei, porque eu estava vendo que eu estava sendo embolada num movimento que eu não fazia parte. E eu sabia que o meu público precisava do meu posicionamento".

Além disso, a ex-A Fazenda contou durante a sua participação no "Pod Crê", que foi detonada por Meneghel em um grupo do WhatsApp das Paquitas depois de publicar um vídeo com o marido, o cantor Conrado, onde afirmam ser um "casal hétero, tradicional e cristão".

"Eu falava com ela diariamente. O vídeo viralizou, e ela falou no grupo [de WhasApp] das Paquitas. E veio falando um monte de coisas que eu não prefiro nem replicar. Aí eu falei: gente, não foi com essa intenção'. Quando você é amigo, eu vou falar direto com a pessoa", relatou ela.

E continuou: "Ela veio falar no grupo das mais chegadas. Eu não tinha saído do outro grupo, porque já tinha tido confusão por causa de política. E não fui que fiz. Eu só compartilho os meus pensamentos com quem pensa como eu. Não fico querendo convencer ninguém. Nesse dia ela botou nesse grupo, e as meninas vieram apoiando ela. Aí o negócio degringolou. Nisso, eu fiquei no grupo. Ninguém me tirou", continuou ela.

Andréa Sorvetão sai do grupo do WhatsApp por não receber parabéns no seu aniversário

Por fim, Andréa decidiu sair do grupo após não receber os parabéns pelo seu aniversário nem das ex-Paquitas nem de Xuxa: Quando foi o meu aniversário, em agosto. Eu falei para o Conrado: 'se ninguém me der parabéns, eu vou sair do grupo'. Esperei o dia inteiro. No dia seguinte, como ninguém falou nada, eu saí do grupo".

