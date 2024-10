Gominho surpreende ao revelar que é heterossexual e apresenta namorada

Vinicius Gomes da Costa, conhecido como Gominho, chocou o público ao revelar que é heterossexual durante a sua participação no programa "The Noite", do SBT, apresentado por Danilo Gentili. Enquanto batia um papo com o jornalista, o famoso que explicou que tudo se trata de um personagem.

Entretanto, na vida pessoal é bem diferente. E para comprovar que não estava mentindo, em relação a sua orientação sexual, Gominho apresentou uma suposta namorada, que estava presente no estúdio, junto à plateia.

"Sempre achei você muito autêntico, muito gente boa, e é exatamente o mesmo cara nos bastidores. Mas eu preciso fazer essa pergunta, sem ser indelicado. O Gominho é um personagem homossexual. E você?", questionou Gentili.

"Quando a gente tem um trabalho que paga bem a gente, temos que fazer direito. Para o Gominho, era conveniente, pois a mulherada gosta daquele amigo gay, entendeu? As 'tiazinhas' acham fofinho, simpático, mas eu não sou gay."

Na sequência, Gomingo apresentou a sua companheira, Clara, deixando o público sem saber como reagir: "Inclusive, minha namorada, a Clara, ela está ali", comentou o humorista, apontando para a suposta namorada na plateia.